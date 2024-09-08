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За тиждень росіяни випустили по Україні майже 300 "шахедів" і понад 60 ракет, - Зеленський

Світлана Кравченко
8 вересня, 2024 неділя
10:27
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Протягом минулого тижня російські окупанти запустили для ударів по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 ударних безпілотників, а також понад 60 ракет різних типів

Зміст

Про це написав у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

"Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів", - повідомив він.

Президент підкреслив, що щодня триває робота заради сильніших рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень.

"Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги. Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. Маємо цього досягти", - наголосив Зеленський.

  • У ніч на 8 вересня українська ППО збила одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БПЛА типу Shahed, які російська армія випустила по Україні.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
безпілотник
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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