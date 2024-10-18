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Головна Війна з Росією "За умов нестачі ресурсів цілком реальний сценарій": військовослужбовець ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку в Україні
Ексклюзив

"За умов нестачі ресурсів цілком реальний сценарій": військовослужбовець ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку в Україні

Віталій Бесараб
18 жовтня, 2024 п'ятниця
14:49
Війна з Росією мобілізація

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що питання про зниження мобілізаційного віку в Україні може розглядатись за умов нестачі ресурсів для оборони країни

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо ми опинимось в ситуації, коли нам дійсно не буде звідки черпати додатковий ресурс для оборони нашої країни, то зниження мобілізаційного віку цілком реальний сценарій розвитку подій. Ми говоримо про це, якщо в країні не існуватиме лазівок уникнути мобілізації. Тоді дійсно зниження мобілізаційного віку буде питанням порядку денного. Нам доведеться дуже різко мобілізовувати громадян, які потрапляють під зниження мобілізаційного віку. Хочу нагадати, що в Україні мобілізаційний вік становить від 18 років. Тут дискусій просто не може бути. Тобто, якщо законодавство не даватиме лазівок, щоб уникнути мобілізації, а буде концентрувати та мотивувати громадян захищати свою країну, то питання зниження мобілізаційного віку можливо й не буде розглядатись", - пояснив Тимочко.

За словами військовослужбовця, питання здобуття вищої освіти чоловіками від 25 років має бути врегульоване законодавчо, щоб позбавити таких громадян законних підстав уникнути військової служби.

"Я розумію, коли відбувається бронювання на військові обʼєкти. Втім, бронювати футболістів, циркачів та людей інших подібних професій в умовах війни не повинно бути. Нам потрібно обороняти країну. Я розумію, що молодь має навчатись та здобувати освіту, але точно не чоловіки віком від 25 років. Вони мали шанс здобути вищу освіту.Тому, можливо, зараз важливо скористатись шансом захистити свою країну", - додав він.

  • 15 жовтня радник голови ОП Сергій Лещенко заявив, що США тиснуть на президента України Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. 
     
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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