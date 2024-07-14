Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За яким сценарієм РФ може почати війну на Балтиці: версія австрійського політолога Густава Гресселя

За яким сценарієм РФ може почати війну на Балтиці: версія австрійського політолога Густава Гресселя

14 липня, 2024 неділя
22:23
Війна з Росією путін

Війна РФ із країнами Балтії може розпочатися під приводом збройного конфлікту навколо польської національної меншини на заході Білорусі

Зміст

Такої думки дотримується австрійський політолог Густав Грессель, пише Bild. Відповідний матеріал з'явився на сайті німецького таблоїду та в стислому вигляді - на ТГ-каналі видання.

Дослідник проаналізував мапу російсько-білоруських навчань "Захід-2017". Хоча на словах вони й були оборонними та антитерористичними, по суті ЗС РФ відпрацьовували тоді напад на країни НАТО з кількох напрямків.

"За словами Гресселя, приводом для війни за таким сценарієм може стати інсценування повстання польської меншини у Гродненській області Білорусі, яку нібито підтримали країни Балтії. Для захисту союзника їх у відповідь атакує Росія", - зазначає Bild.

Читайте також"Подивіться на Бахмут і Авдіївку": Кулеба заявив, що країни Балтії переможуть РФ у разі нападу, але будуть зруйновані

Грессель зазначив, що зараз усі сили ЗС РФ стягнуто до України, тож воювати у Балтійському регіоні в росіян нема кому. Але якщо Росія переможе ЗСУ, то загартовані в боях частини можуть перекинути на нову війну. Про зростання уваги РФ до Балтики, зокрема, свідчить нещодавнє відновлення Ленінградського військового округу.

На думку політолога, у разі нової війни все залежатиме від того, як швидко країни Балтії та Польща проведуть мобілізацію та чи зупинять ЗС РФ на кордоні. Тоді НАТО перекине туди сухопутні резерви та використовує аеродроми Швеції для отримання переваги у повітрі.

"Грессель вважає, що Росія не застосовуватиме ядерної зброї, а обмежиться конвенційною війною. Ядерні загрози можуть виникнути після окупації країн Балтії, щоб змусити Захід визнати їх частиною РФ", - підсумовує Bild.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Польща
Білорусь
Латвія
Естонія
Швеція
Олександр Лукашенко
російська армія
Литва
ядерна зброя
ЗСУ
НАТО
Військові новини
ядерна бомба
Читайте також:
Дмитро Пєсков
12 липня, 2024 п'ятниця
"По Охматдиту прилетіла натовська ракета, яка збилась з курсу": російські фейки і маніпуляції за 11 липня
москва, кремль
13 липня, 2024 субота
Росіяни втрачають інтерес до війни в Україні: ГУР розповіло про суспільні настрої в РФ
Енергосистема, електроенергія, обстріли
13 липня, 2024 субота
Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 13 липня
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.2
    Продаж 44.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 липня
23:05
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Байден дав низку доручень після замаху на Трампа
22:52
Live
Фабіан Руїз і Коббі Мейну, збірна Іспанії - збірна Англії, Євро-2024
Іспанія - Англія 1:0: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024
22:45
військовий квиток, мобілізація
Понад 4 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони
22:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар та євро
22:31
Оновлено
Катерина Пташка Поліщук
Парамедикиня Катерина Пташка Поліщук просить розслідувати діяльність командира 59 ОМПБр, у бригаді відреагували
22:22
Оновлено
ДТП на Столичному шосе 14 липня
Керівник детективів БЕБ Ткачук є учасником подвійної ДТП на Столичному шосе, - ЗМІ
21:54
Корі Комператоре і родина
"Палкий прихильник експрезидента": У США розповіли про загиблого під час замаху на Трампа
21:27
військовий квиток, мобілізація
Близько 6-7 мільйонів українських чоловіків не встигнуть оновити свої дані у ТЦК до 17 липня, - нардеп
21:16
Ексклюзив
"Не мовчи! Полон вбиває!"
"Азов у пеклі за наше життя у раю": У Києві на Подолі пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
21:14
Окупанти відправили дітей з Мелітополя до табору в Криму по сусідству з військовою базою, біля якої у червні збивали ракети
21:04
спека у Європі
У 17 регіонах України 13 липня зафіксували температурні рекорди
20:56
Оновлено
немовля
У Кременчуку з пологового будинку зникло немовля
20:47
Оновлено
ФАБ-3000
Росія вдарила по Україні 3-тонним КАБом: в Офісі президента відреагували
20:40
Град РФ
РФ упродовж пів години обстрілювала з РСЗВ Білопілля на Сумщині: є поранені
20:40
На фото: Меланія та Дональд Трамп
"Моє життя було на порозі руйнівних змін": Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
20:28
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною
20:22
пожежа
У Новоросійську оголосили надзвичайний стан у зв'язку з масштабною лісовою пожежею
20:05
Томас Метью Крукс
ФБР назвала Томаса Метью Крукса підозрюваним у замаху на Трампа, в його авто знайшли вибухівку
20:00
OPINION
Галина Пагутяк
Сніданок безхатька
19:53
Оновлено
Росіяни обстріляли Мирноград та Лиман на Донеччині
Росіяни обстріляли Мирноград та Лиман на Донеччині: є загибла та поранені
19:21
світло
В Україні 15 липня графіки вимкнень світла одночасно діятимуть для 3 та 4 черг
19:00
Огляд
Посередник між Путіним й Трампом: як миротворче турне Орбана може вплинути на російсько-українську війну. Пояснюємо
18:47
Петро Порошенко
Рада не дала дозвіл на виїзд Порошенка та делегатів "ЄС" у відрядження до США, - заява партії
18:36
Інфографіка
бронемашина Kirpi
Допомогли звільнити Херсон і Харківщину: що відомо про турецькі бронемашини Kirpi і як їх використовує ЗСУ
18:32
Огляд
Пожежа на місцевій нафтобазі у Волгоградській області
Пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ, БПЛА біля Москви та бавовна у тимчасово окупованому Маріуполі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:19
терористи ХАМАС
ХАМАС спростував повідомлення про вихід з переговорів щодо перемир'я в Газі
18:02
OPINION
Сергій Тихий
Хотілося б, щоб новий 1991-й прийшов раніше
18:01
Окупанти забирають рушниці у людей на ТОТ Запорізької області, щоб збивати дрони
17:47
Крилата ракета
Сили ППО знищили ворожу ракету над Сумщиною
17:46
Шмигаль у США
Шмигаль анонсував покращення в енергосистемі у 20-х числах липня
17:45
Грег Сміт
Свідок замаху на Трампа каже, що за 2-3 хвилини до пострілу попередив поліцію про появу чоловіка з гвинтівкою. Але реакції не було
17:30
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Путін лякає всіх Трампом, щоб змусити Україну розпочати переговори, - Фейгін
17:24
на фото: багатоквартирний будинок
Росіяни обстріляли Куп'янщину: поранили жінку
17:12
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 66 боєзіткнень. Ворог активно штурмує на Торецькому напрямку
16:58
Ілон Маск
"Попереду небезпечні часи": після замаху на Трампа Маск заявив, що за останні 8 місяців його двічі намагалися вбити
16:52
Шеннен Догерті в ролі Прю Холлівел
Шеннон Догерті, відома за роллю Прю у "Усі жінки - відьми", померла у 53 роки після боротьби з раком
16:43
Едді Мерфі та Пейдж Батчер
Після шести років заручин та народження двох спільних дітей: Едді Мерфі одружився з австралійською моделлю
16:36
На Черкащині 13 липня потонули 4 людини
16:30
Інтерв’ю
Володимир Путін
Пропозиції віддати українські території повинні зникнути з порядку денного, - дипломат Безсмертний
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Постріли в Пенсильванії дуже допомагають Трампу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV