За яким сценарієм РФ може почати війну на Балтиці: версія австрійського політолога Густава Гресселя

Такої думки дотримується австрійський політолог Густав Грессель, пише Bild. Відповідний матеріал з'явився на сайті німецького таблоїду та в стислому вигляді - на ТГ-каналі видання.

Дослідник проаналізував мапу російсько-білоруських навчань "Захід-2017". Хоча на словах вони й були оборонними та антитерористичними, по суті ЗС РФ відпрацьовували тоді напад на країни НАТО з кількох напрямків.

"За словами Гресселя, приводом для війни за таким сценарієм може стати інсценування повстання польської меншини у Гродненській області Білорусі, яку нібито підтримали країни Балтії. Для захисту союзника їх у відповідь атакує Росія", - зазначає Bild.

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Грессель зазначив, що зараз усі сили ЗС РФ стягнуто до України, тож воювати у Балтійському регіоні в росіян нема кому. Але якщо Росія переможе ЗСУ, то загартовані в боях частини можуть перекинути на нову війну. Про зростання уваги РФ до Балтики, зокрема, свідчить нещодавнє відновлення Ленінградського військового округу.

На думку політолога, у разі нової війни все залежатиме від того, як швидко країни Балтії та Польща проведуть мобілізацію та чи зупинять ЗС РФ на кордоні. Тоді НАТО перекине туди сухопутні резерви та використовує аеродроми Швеції для отримання переваги у повітрі.

"Грессель вважає, що Росія не застосовуватиме ядерної зброї, а обмежиться конвенційною війною. Ядерні загрози можуть виникнути після окупації країн Балтії, щоб змусити Захід визнати їх частиною РФ", - підсумовує Bild.