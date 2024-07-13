"Ми ніякі не вороги для українців". Лукашенко наказав відвести додаткові сили від кордону з Україною

Про це він заявив у суботу, 13 липня 2024 року, під час відвідин 56-го зенітного ракетного полку, розташованого у місті Лунинець Брестської області РБ, передає білоруська державна агенція "Белта", пресслужба диктатора у ТГ-каналі "Пул Першого" та міноборони країни.

"Після нашої певної роботи українці свої Збройні Сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону", - наводить слова правителя "Белта".

"Зараз у нас жодних ускладнень немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде", - додав Лукашенко.

Як стверджують журналісти з пулу Лукашенка. він також наголосив, що "не повинно бути зайвих заходів".

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За його оцінкою, напругу на кордоні з Україною знято й натомість підконтрольному йому війську ліпше зосередитися на прикордонні Польщі та Литви.

"Ми ніяки не вороги для українців. Я вже багато разів казав. Це наші люди. Такі ж люди, як і ми, як рускіє, росіяни. Нам треба якнайшвидше домовлятися", - продовжив Лукашенко.

"І час, який минув після того, як я про це говорив, підтверджує те, що нам треба не пропустити із заходу. Ось там триває активізація. Тому північно-західний напрямок - там хлопці мають бути готові до всього. Вони нас провокують, щоби втягнути в ці розбірки, у цю війну", - підсумував диктатор.

56-ий зенітний ракетний полк білоруси створили після повномасштабного російського вторгнення до України.

Як Білорусь накручувала ситуацію на кордоні з Україною: хронологія

Наприкінці червня 2024 року, білоруська сторона виступила з цілою серією звинувачень та погроз на адресу України щодо ділянки кордону на межі Житомирської області.

У четвер, 20 червня 2024 року, білоруські прикордонники зафіксували нібито збільшення угруповання українських військових і техніки.

За їхньою інформацією, у прикордонні концентруються нібито різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва та інші засоби ураження.

Наступного дня, 21 червня, Білорусь розпочала раптову "перевірку" військових частин. Для цього було задіяно полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

Рівно за тиждень, у п'ятницю, 28 червня, білоруські прикордонники заявили про нібито перебування на Житомирщині бійців РДК ("Російського добровольчого корпусу"), які становлять загрозу білоруській державі.

Після цього Міноборони Білорусі сказало, що дивізіон РСЗВ "Полонез" бере участь у виконанні завдань із прикриття держкордону з Україною. Командир підрозділу наголосив, що дивізіон вийшов у призначений район із повним боєкомплектом і готовий виконати завдання протягом 20 хвилин.

У суботу, 29 червня 2024 року, вище військове керівництво Республіки Білорусь випустило нову серію публічних заяв про нібито зростання загроз з боку української Житомирської області. З відповідними зверненням виступили підконтрольні самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку начальник генштабу, перший заступник міністра оборони Білорусі генерал Павло Муравейко, командувач зенітникими ракетними військами полковник Андрій Северинчик та головний ідеолог білоруських ССО Вадим Лукашевич. Вони лякали і "скупченням сил ППО" з боку Україні на вказаній ділянці кордону, і начебто прибуттям туди українських "ДРГ" та "спецназу", націлених на "теракти" проти білорусів.

Подібні заяви припинилися після того як у Білорусі вперше приземлилися літаки армії КНР й початком спільних китайсько-білоруськох антитерористичних навчань.