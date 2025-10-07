Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Заблокували 6 схем для ухилянтів: СБУ викрила експосадовця Кабміну, працівників вишів та психлікарні

Заблокували 6 схем для ухилянтів: СБУ викрила експосадовця Кабміну, працівників вишів та психлікарні

Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
14:43
Війна з Росією

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. Вони продавали свої послуги за $1,5 тис.-$13 тис.

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

СБУ та Нацполіція заблокували 6 нових схем для ухилянтів. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої послуги за суми від $1,5 тис. до $13 тис.

У Києві кіберфахівці СБУ викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабміну та заступника декана столичного університету, які за гроші влаштовували ухилянтів викладачами вишу.

У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка знімала ухилянтів з розшуку в ТЦК і допомагала списатися з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації оборудки фігурантка використовувала знайомих серед лікарів та посадовців військкомату.

Також у регіоні викрито 27-річного адміністратора телеграм-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.

На Хмельниччині затримано завідувача відділення психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК).

За гроші він організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію для оформлення статусу непридатних до військової служби.

У Кропивницькому викрили злочинне угруповання, учасники якого підвозили своїх клієнтів до однієї з прикордонних областей України, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх до однієї з держав ЄС.

У Житомирі затримано ще трьох фігурантів, які через знайомих лікарів та посадовців ТЦК оформлювали ухилянтам документи про нібито погане здоров’я з можливістю подальшого виїзду за кордон.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою; незаконне переправлення осіб через державний кордон; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; зловживання впливом.

Усім загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

 

Ексклюзив
Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро
Президент ПА ОБСЄ виступив у Раді: Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом
14:38
Ексклюзив
"Нас просять мовчати, а це за межею наших можливостей": родичі військовополонених Азовсталі вийдуть на акцію-протест
14:30
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський відвідає Туреччину та Ліван у листопаді в рамках своєї першої закордонної поїздки
14:03
OPINION
Про партію шантажистів у Євросоюзі
13:51
Оновлено
Трамп
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. У Кремлі прокоментували
13:38
MH17
Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у касації в справі щодо збиття рейсу MH17
13:10
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених зі США за відкриття в галузі квантової механіки
12:48
Сили оборони звільнили Січневе
Сили оборони звільнили Січневе на Дніпровщині
12:47
Судовий вирок
У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК, який побив учителя під час перевірки документів
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявив, що "практично вирішив" що робити з "Томагавками", а шлях України до ЄС ускладнюється. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
12:22
Аналітика
танк ЗСУ
Як посилити українську "оборонку" в руслі світових трендів
12:09
росія ракети
РФ планує провокації в Європі у рамках підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW
12:04
OPINION
Василь Пехньо
Чому я не вірю в те, що Трамп надасть ракети Tomahawk Україні
12:03
Дональд Трамп
Трамп заявив, що засуджений за повʼязані з проституцією злочини Шон Diddy Комбз просив його про помилування
11:48
безпілотник, дрон
Українські прикордонники зупинили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку
11:41
Партнерський матеріал
Аптека Подорожник
Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників
11:37
Ексклюзив
Петро Андрющенко
У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко
11:32
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
У Білорусі почалися "заняття з мобілізаційної готовності"
11:15
"Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку
11:04
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Арестович не має можливості взагалі кудись балотуватися": Чаленко про інтерв’ю ексрадника ОП
11:02
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
На Чернігівщині через наслідки обстрілів РФ діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
10:35
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах, на Полтавщині та Чернігівщині — влучання
10:10
Фрідріх Мерц
Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені
10:08
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС шукає способи залишитися в Газі, щоб зберегти вплив, - політичний оглядач Поліщук
10:00
OPINION
Програючи в Україні, Путін відіграється на Європі
09:59
Фрідріх Мерц
"Путін прагне перевернути політичний порядок Європи": Мерц пояснив, чому Німеччині вигідна підтримка України
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:50
шенгенська віза шенген
ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
08:30
Інтерв’ю
воїн З АК Сіджик
"Бахмут був моїм особистим переломним моментом": воїн 3 армійського корпусу Сіджик
08:20
Оновлено
За добу на фронті відбулось 193 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Ексклюзив
Ангела Меркель
Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
08:05
OPINION
Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
07:43
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
06:03
Віктор Орбан
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
Більше новин
