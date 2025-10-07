Заблокували 6 схем для ухилянтів: СБУ викрила експосадовця Кабміну, працівників вишів та психлікарні
Служба безпеки та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. Вони продавали свої послуги за $1,5 тис.-$13 тис.
Про це повідомляє СБУ.
СБУ та Нацполіція заблокували 6 нових схем для ухилянтів. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої послуги за суми від $1,5 тис. до $13 тис.
У Києві кіберфахівці СБУ викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабміну та заступника декана столичного університету, які за гроші влаштовували ухилянтів викладачами вишу.
У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка знімала ухилянтів з розшуку в ТЦК і допомагала списатися з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації оборудки фігурантка використовувала знайомих серед лікарів та посадовців військкомату.
Також у регіоні викрито 27-річного адміністратора телеграм-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.
На Хмельниччині затримано завідувача відділення психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК).
За гроші він організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію для оформлення статусу непридатних до військової служби.
У Кропивницькому викрили злочинне угруповання, учасники якого підвозили своїх клієнтів до однієї з прикордонних областей України, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх до однієї з держав ЄС.
У Житомирі затримано ще трьох фігурантів, які через знайомих лікарів та посадовців ТЦК оформлювали ухилянтам документи про нібито погане здоров’я з можливістю подальшого виїзду за кордон.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою; незаконне переправлення осіб через державний кордон; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; зловживання впливом.
Усім загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
