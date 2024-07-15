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Задум читається: Згурець про наступальні дії противника на фронті

15 липня, 2024 понедiлок
09:39
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог концентрує свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках з метою захопити Торецьк та ускладнити пересування наших військ по трасі від Покровська до Часового Яра

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді наступів противника колонами немає.  Генштаб ЗСУ повідомляв, що по всій лінії зіткнення на 10 напрямках ворог намагається проводити атакуючі дії з різним ступенем інтенсивності. За минулу добу, 14 липня, було 114 бойових зіткнень, що дещо менше, ніж у пікові зіткнення ще 2-3 тижні тому, коли кількість доходила майже до 200. Зараз загарбник сконцентрований на двох напрямках, де кількість бойових зіткнень більше у порівнянні з іншими, - Покровський і Торецький", - зауважив військовий експерт.

За його словами, на Покровському напрямку відбулося понад 40 бойових зіткнень, на Торецькому – 20.

"Тут задум противника читається - сконцентрувати всі зусилля, аби захопити Торецьк та ускладнити пересування наших військ по трасі від Покровська до Часового Яра. Але там просування досить повільні, а це означає, що система української оборони виглядає достатньо ефективно навіть при тому, що противник має перевагу у живій силі та техніці. Думаю, що така ситуація буде зберігатися тривалий час, бо наші та закордонні експерти вважають, що на сьогодні жодна сторона немає там кількісних чи якісних переваг для здійснення оперативних наступів. Зараз з російського боку це все відбувається на тактиці повільного прогризання української оборони з використанням живої сили та КАБів. З нашого боку зросла кількість використання артилерії, що віддзеркалює втрати живої сили противника", - резюмував Сергій Згурець.

  • 15 липня у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками. Найбільше війська РФ атакували на Покровському і Торецькому напрямках.
Теги:
Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
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