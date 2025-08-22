Задум ворога був прочитаний трошки з запізненням: Згурець щодо ситуації навколо Добропілля

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Ситуація, яка пов’язана зі спробою противника оточити Покровськ та створити умови перерізання логістики шляхом протискання до Добропілля, вже триває щонайменше два тижні. Знаємо про намагання ворога протиснутися до Золотого Колодязя. Зараз контратакуючими діями наших бойових підрозділів просування окупантів зупинено. Ситуація перебуває на певному стабілізаційному рівні, однак загарбник продовжує перекидати сили, щоб утримати свої позиції", - прокоментував Згурець.

За його словами, ворога відкинуто у зоні Золотого Колодязя. Є ділянка біля села Кучерів Яр, де противник намагається і далі утримувати оборону. Крім того, ворожі сили зараз з'явилися в районі Никонорівки, де тривали наші контратаки. Ворог докладає зусиль, аби втримати цю зону вклинення. Впродовж останніх трьох днів ведуться активні бойові дії у зоні Никонорівки.

"Думаю, що задум противника був прочитаний трошки з запізненням. Тому що ми знаємо, що ця історія просування ворога до Добропілля певним чином була загальмована не зовсім адекватними звітами командирів бригад, які тримали оборону на цій ділянці. Вони не хотіли давати негативну інформацію наверх. А потім ситуація перейшла, умовно кажучи, у формат реагування "пожежних команд", коли наші бригади перекидалися, аби відрізати російське просування. Думаю, що зараз висновки будуть зроблені. Якимось чином треба шукати певні антидоти до російської тактики", - зауважив військовий експерт.

Згурець додав, що можна виокремити три складових щодо просування ворога. Перша – постійне просування малими групами, друга – застосування КАБів, які використовуються як прикриття та передумова для просування, третя – робота безпілотних систем противника.