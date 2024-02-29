Загарбники глушать зв'язок на ТОТ, аби завадити українцям передавати дані Силам оборони, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України глушать мобільний зв’язок та інтернет, щоб українці не змогли передавати Силам оборони інформацію про переміщення ворожих військ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Попри заяви російської пропаганди, насправді окупантам відомі реалії, що вони лише загарбники й не користуються підтримкою місцевих. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам оборони про переміщення росіян", - розповіли в ЦНС.
Зокрема, ворог масово глушить зв’язок в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, щоб приховати свої дії.
Однак у повідомленні наголошується, що таке рішення окупантів не приносить результатів, оскільки залишити громадян України повністю без зв’язку росіянам не вдасться.
"Українців на ТОТ більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі", - акцентували в ЦНС.
- 25 лютого повідомлялося, що росіяни намагаються налагодити стабільний видобуток корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України. Для цього Кремль прийняв низку правових актів.
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