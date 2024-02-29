Загарбники глушать зв'язок на ТОТ, аби завадити українцям передавати дані Силам оборони, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Попри заяви російської пропаганди, насправді окупантам відомі реалії, що вони лише загарбники й не користуються підтримкою місцевих. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам оборони про переміщення росіян", - розповіли в ЦНС.

Зокрема, ворог масово глушить зв’язок в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, щоб приховати свої дії.

Однак у повідомленні наголошується, що таке рішення окупантів не приносить результатів, оскільки залишити громадян України повністю без зв’язку росіянам не вдасться.

"Українців на ТОТ більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі", - акцентували в ЦНС.