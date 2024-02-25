Росіяни намагаються стимулювати видобуток корисних копалин на ТОТ, - Спротив
Росіяни намагаються налагодити стабільний видобуток корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України. Для цього Кремль прийняв низку правових актів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що досі окупантам не вдалось налагодити стабільний видобуток на низці найбільших гірничодобувних підприємств ТОТ України. Це призводить до простою на гірничо-збагачувальних та металургійних комплексах через брак сировини.
Також окупанти зруйнували велику частину матеріально-технічної бази цих підприємств внаслідок бойових дій, чимало співробітників покинули ці території, а ті, що були на ТОТ ОРДЛО - мобілізовані до лав окупаційних військ.
"Кремль об’єднав усі захоплені металургійні підприємства на ТОТ під створеним у 2022 році "ТОВ "ЮГМК Донецк", що юридично зареєстроване на ТОТ Цхінвальського району Грузії", - повідомляють у ЦНС.
В управлінні підприємства перебувають майнові комплекси Єнакіївського, Макіївського та Алчевського металургійних заводів, а також Стаханівського заводу феросплавів, Макіївкоксу, Ясинівського коксохімічного заводу та Комсомольського рудоуправління.
Для роботи усіх цих підприємств окупантам не вистачає доломіту, а також флюсового та доломітизованого вапняку, який вони мають намір видобувати у кар’єрах Родниковського та Каракубського родовищ.
- З 25 лютого на території тимчасово окупованої частини Запорізької області розпочинається "дострокове голосування" на "виборах" президента РФ, незаконно організованих окупантами.
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