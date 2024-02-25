Росіяни намагаються стимулювати видобуток корисних копалин на ТОТ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що досі окупантам не вдалось налагодити стабільний видобуток на низці найбільших гірничодобувних підприємств ТОТ України. Це призводить до простою на гірничо-збагачувальних та металургійних комплексах через брак сировини.

Також окупанти зруйнували велику частину матеріально-технічної бази цих підприємств внаслідок бойових дій, чимало співробітників покинули ці території, а ті, що були на ТОТ ОРДЛО - мобілізовані до лав окупаційних військ.

"Кремль об’єднав усі захоплені металургійні підприємства на ТОТ під створеним у 2022 році "ТОВ "ЮГМК Донецк", що юридично зареєстроване на ТОТ Цхінвальського району Грузії", - повідомляють у ЦНС.

В управлінні підприємства перебувають майнові комплекси Єнакіївського, Макіївського та Алчевського металургійних заводів, а також Стаханівського заводу феросплавів, Макіївкоксу, Ясинівського коксохімічного заводу та Комсомольського рудоуправління.

Для роботи усіх цих підприємств окупантам не вистачає доломіту, а також флюсового та доломітизованого вапняку, який вони мають намір видобувати у кар’єрах Родниковського та Каракубського родовищ.