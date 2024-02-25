На ТОТ Запорізької області розпочалося "дострокове голосування" на псевдовиборах президента РФ

Про це повідомляє Запорізька ОДА.

"Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна - члени "виборчкомів" зі скриньками та в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОДА зазначають, що з 15 по 17 березня людей примушуватимуть приходити на виборчі дільниці, "щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%".

"Результат цього "волевиявлення" не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації й проведенні виборів на ТОТ – кримінальний злочин, покарання за який - до 10 років позбавлення волі", - наголошують в ОДА.