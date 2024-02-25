На ТОТ Запорізької області розпочалося "дострокове голосування" на псевдовиборах президента РФ
З 25 лютого на території тимчасово окупованої частини Запорізької області розпочинається "дострокове голосування" на "виборах" президента РФ, незаконно організованих окупантами
Про це повідомляє Запорізька ОДА.
"Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна - члени "виборчкомів" зі скриньками та в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи", - йдеться у повідомленні.
У Запорізькій ОДА зазначають, що з 15 по 17 березня людей примушуватимуть приходити на виборчі дільниці, "щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%".
"Результат цього "волевиявлення" не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації й проведенні виборів на ТОТ – кримінальний злочин, покарання за який - до 10 років позбавлення волі", - наголошують в ОДА.
- 19 лютого повідомлялось, що перед "виборами" президента РФ росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків, аби агітувати населення до участі в псевдовиборах та зафіксувати помешкання, де живуть люди.
- 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
- 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
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