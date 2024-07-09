Захід не має стратегії щодо війни, треба переконувати партнерів, що розпад РФ - це не страшно, - дипломат Єльченко
Дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019 рр.), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020-2021 рр.) Володимир Єльченко зазначив, що Україну підштовхують до переговорів тому, що на Заході немає чіткої стратегії щодо війни та Росії
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Як дипломат розумію, що нам треба буде на певному етапі з цими нелюдями про щось домовлятися. Звичайно, при Путіні ми ні про що не домовимося з цією країною, але будь-яка війна закінчується переговорами. Хотілося, щоб переговори почалися якомога скоріше, але сьогодні не бачу жодних підстав для них. Тому що з Путіним немає про що домовлятися. Після вчорашньої атаки на Київ, на дитячу лікарню, не уявляю, як можна сісти за стіл переговорів з РФ", - наголосив Єльченко.
За словами дипломата, сьогодні Україну підштовхують до переговорів тому, що на Заході немає чіткої стратегії щодо війни й Росії.
"Там бояться, що Росія розвалиться і почнеться розповзання ядерної зброї або неконтрольований конфлікт. Хоча ми це вже проходили у 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Тоді також боялися, але нічого страшного не відбулося", - зауважив Єльченко.
Дипломат також додав, що Україні треба переконувати західних партнерів, що нічого страшного у розпаді Росії немає.
"Тому, що з РФ немає перспектив щодо перемовин і домовленостей. Тобто з цими людьми нема про що говорити. Вони належать до іншої цивілізації, яка не перетинається з цивілізацією, в якій перебуваємо ми та західний світ", - резюмував Єльченко.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті у Вашингтоні члени Альянсу й партнери по Тихоокеанському регіону напрацьовуватимуть стратегію стосовно Китаю, оскільки він є "головним провідником" російської агресії проти України.
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