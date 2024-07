Головний провідник агресії РФ проти України: Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю

Про це він заявив у інтерв’ю CBS News.

На запитання журналістів, чи є участь Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї в саміті Північноатлантичного альянсу НАТО намаганням виробити стратегію щодо Китаю, генсек відповів ствердно.

"Значною мірою так, тому що війна в Україні демонструє, наскільки тісно пов'язані Росія та Китай, Північна Корея та Іран. Китай є головним провідником російської військової агресії проти України", - наголосив Столтенберг.

Також він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін бажають поразки НАТО й США стосовно України.

"І якщо Путін переможе в Україні, це не тільки підбадьорить його, а й підбадьорить Сі, адже, як сказав прем'єр Японії, те, що відбувається в Україні сьогодні, може статися в Азії завтра", – додав Столтенберг.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

У вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон