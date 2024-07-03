"Захід підготував та спровокував українську кризу": російські фейки та маніпуляції за 3 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 3 липня російські ЗМІ запустили дезінформацію та фейк.

Дезінформація: Міністр оборони РФ Білоусов заявив: "Саме Захід підготував та спровокував українську кризу, а зараз свідомо її затягує".

Спростування: Чергова безглузда спроба зняти з себе відповідальність за розв'язану війну проти України. Правда в тому, що відповідальність за агресію, вбивства людей та знищення українських міст і сіл несе тільки Росія.

Фейк: Генеральний директор Росатому Лихачов заявив: "ЗСУ вдарили безпілотниками по підстанції ”Веселка” в Енергодарі".

Спростування: Країна-терористка вчергове звинуватила Україну в обстрілах ЗАЕС та вчергове не надала жодних доказів своїм заявам. Крім того, єдину загрозу Запорізькій АЕС становлять російські загарбники, які окупували електростанцію та проводять там тренування операторів БПЛА.