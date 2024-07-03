"Захід підготував та спровокував українську кризу": російські фейки та маніпуляції за 3 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 3 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 липня російські ЗМІ запустили дезінформацію та фейк.
Дезінформація: Міністр оборони РФ Білоусов заявив: "Саме Захід підготував та спровокував українську кризу, а зараз свідомо її затягує".
Спростування: Чергова безглузда спроба зняти з себе відповідальність за розв'язану війну проти України. Правда в тому, що відповідальність за агресію, вбивства людей та знищення українських міст і сіл несе тільки Росія.
Фейк: Генеральний директор Росатому Лихачов заявив: "ЗСУ вдарили безпілотниками по підстанції ”Веселка” в Енергодарі".
Спростування: Країна-терористка вчергове звинуватила Україну в обстрілах ЗАЕС та вчергове не надала жодних доказів своїм заявам. Крім того, єдину загрозу Запорізькій АЕС становлять російські загарбники, які окупували електростанцію та проводять там тренування операторів БПЛА.
- Росіяни в Україні також поширюють фейки, які стосуються відключення світла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.55 Купівля 40.55Продаж 41.07
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе