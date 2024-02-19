Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Захід прагне перемоги України, але не має чіткого плану програшу Росії, - нардеп Чернєв
Ексклюзив

Захід прагне перемоги України, але не має чіткого плану програшу Росії, - нардеп Чернєв

19 лютого, 2024 понедiлок
22:07
Війна з Росією День Гідності та Свободи, Україна, прапор України

Народний депутат Єгор Чернєв розповів, що на західні партнери чітко прагнуть перемоги України, але не розуміють, як Росія повинна програти у цій війні

Про це він розповів в етері Еспресо

"Парадокс в тому, що всі наші західні партнери прагнуть перемоги України, але не мають чіткої картинки поразки РФ. Я не розумію, як це все вкладається в єдину парадигму. Ми сьогодні намагаємось пояснити нашим партнерам, що перемога України неможлива без поразки Росії у цій війні. І ці всі питання, що вони не хочуть провокувати Путіна тим, що будуть надавати Україні далекобійне озброєння, заводить ситуацію в глухий кут", - пояснив Чернєв.

Нардеп наголосив, що багато країн Західної Європи не кінця розуміють ризики, які несе Росія.

"Я хотів би зауважити, що чим ближче наші партнери територіально до нас, тим вони радикальніше. Західна Європа ще не до кінця розуміє загрозу, яку несе Росія. Вони не розуміють, що перемога України повинна означати поразку РФ", - додав він.

  • У п'ятницю, 16 лютого, Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини на Мюнхенську конференцію та зустрічі з партнерами. Країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про підготовку нового пакета допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Захід
окуповані території
окупанти
НАТО
Читайте також:
ЗСУ
Автор Антін Борковський
18 лютого, 2024 неділя
Путін готує армію до нового масштабного наступу, - британський експерт Глен Грант
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
18 лютого, 2024 неділя
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
Авдіївка
18 лютого, 2024 неділя
В Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт": DeepState відтворив хронологію подій
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.97
    Купівля 37.97
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 лютого
22:56
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила на схід і південь України "шахеди" ввечері 19 лютого
22:44
Дистанційно керована платформа для евакуації військових - розробка FoxTac
В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових, - Федоров
22:42
Чарльз III та біженці з України
Велика Британія зупинила дію однієї з двох схем легального в’їзду біженців з України
22:21
Дмитро Кулеба
Кулеба запропонував перейменувати Авдіївку на Прагу, щоб отримати захист від НАТО, - нова російська вигадка
22:17
Олексій Резніков, Кайса Оллонґрен
Нідерланди уже передають Україні озброєння в рамках коаліції дронів
21:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Повітряні сили України почали реалізовувати концепцію НАТО, яка називається "Зона заборони доступу". Колонка Сергія Згурця
21:47
Ексклюзив
Олексій Навальний
Фактично Навальний скоїв суїцид, - журналіст Цимбалюк
21:18
Оновлено
кордон, черги
"Це є неприйнятним": Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону
21:05
Еспресо логотип
Зловмисники зламали ефірну систему телеканалу Еспресо
20:52
Авдіївка
Розстріл українських полонених в Авдіївці: 110 бригада заявила, що росіяни порушили домовленості
20:44
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Санкції проти Росатому були б недоцільними, - Гроссі
20:25
СБУ та НАБУ викрили заступника голови Запорізької облради на хабарі
20:05
OPINION
Сергій Фурса
Путін і Трамп зізналися один одному в коханні
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 726-го дня війни: ЗСУ мінуснули ще дві ворожі СУшки, США готують передачу Україні ракет, які сягатимуть Криму
19:58
військова техніка
Еквадор передумав відправляти Україні стару військову техніку РФ
19:58
Оновлено
Німеччина уряд
МЗС Німеччини, Фінляндії та Швеції викликали послів РФ через вбивство Навального
19:41
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Прибрали всі пункти, що суперечать нашим інтересам": Сіярто заявив, що Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
ЗСУ, військові
За добу на фронті відбулось 70 бойових зіткнень, на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 19 атак окупантів, - Генштаб
19:22
Джо Байден
Байден висловив готовність зустрітися зі спікером палати представників, аби обговорити допомогу Україні
19:08
Менні Пак'яо
Легендарного боксера Пак'яо не допустили до Олімпіади-2024
19:08
Інтерв’ю
Яїр Лапід експрем'єр-міністр Ізраїлю
Якщо немає розуміння свого майбутнього, терпіння та зусиль воювати сьогодні, то ви програєте, - дипломат Яїр Лапід про війни в Україні та Ізраїлі
19:06
Оновлено
Прем'єр Японії Кішіда оголосив про виділення Україні $12,1 млрд
19:00
фейк
"Українські військові закликали ЗСУ скласти зброю та не чинити опір армії РФ", - у TikTok шириться новий російський фейк
18:53
ДПСУ затримала чоловіків, які намагалися втекти за кордон під виглядом військових
18:33
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав направити все виробництво снарядів у Європі на потреби українського фронту
18:19
Лікар
У МОЗ розповіли про створення е-кабінету пацієнта: перший етап проєкту запустять в Дії
18:14
На вокзалі Дніпра з’явився інклюзивний дитячий простір від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці
Укрзалізниця та ЮНІСЕФ відкрили новий інклюзивний дитячий простір у Дніпрі
18:08
Максим Кузьмінов
ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії
18:08
OPINION
Ірина Федорів
Чому ми можемо втратити парламент і що не так із зарплатами нардепів?
18:00
Огляд
протести дружин мобілізованих в РФ
Загроза для Путіна? Чому на Росії протестують дружини мобілізованих окупантів
17:49
До будівництва фортифікаційних споруд залучені всі області України, – ОП
17:40
На Полтавщині стався прорив газопроводу: можливі відключення
17:37
Червоний Хрест
Війна в Україні: Червоний Хрест визнав зниклими безвісти 23 тис. людей
17:35
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
Страх ескалації з РФ затьмарив голови політикам Заходу, - екснардепка Гопко
17:26
солдати США
Армія США виділяє Україні сотні мільйонів доларів через затримки фінансування урядом, - CNN
17:21
Ексклюзив
град
Внаслідок ворожих обстрілів у селі під Запоріжжям загинув чоловік, - депутат облради Ашурбеков
17:20
окупанти крим
Воювали проти ЗСУ під Роботиним: СБУ повідомила про підозру двом зрадникам
16:59
На фото: Кевін Макнеллі та Джонні Депп
Зірку "Піратів Карибського моря" Кевіна Макнеллі арештували за підозрою в домашньому насильстві
16:54
Інтер
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 20 лютого
16:40
ЗСУ
ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Авдіївському напрямку та відбивають ворожі штурми на Запорізькому, - Тарнавський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV