Захід прагне перемоги України, але не має чіткого плану програшу Росії, - нардеп Чернєв
Народний депутат Єгор Чернєв розповів, що на західні партнери чітко прагнуть перемоги України, але не розуміють, як Росія повинна програти у цій війні
Про це він розповів в етері Еспресо
"Парадокс в тому, що всі наші західні партнери прагнуть перемоги України, але не мають чіткої картинки поразки РФ. Я не розумію, як це все вкладається в єдину парадигму. Ми сьогодні намагаємось пояснити нашим партнерам, що перемога України неможлива без поразки Росії у цій війні. І ці всі питання, що вони не хочуть провокувати Путіна тим, що будуть надавати Україні далекобійне озброєння, заводить ситуацію в глухий кут", - пояснив Чернєв.
Нардеп наголосив, що багато країн Західної Європи не кінця розуміють ризики, які несе Росія.
"Я хотів би зауважити, що чим ближче наші партнери територіально до нас, тим вони радикальніше. Західна Європа ще не до кінця розуміє загрозу, яку несе Росія. Вони не розуміють, що перемога України повинна означати поразку РФ", - додав він.
- У п'ятницю, 16 лютого, Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини на Мюнхенську конференцію та зустрічі з партнерами. Країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про підготовку нового пакета допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
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