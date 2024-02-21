"Західні куратори вважають Зеленського неефективним, а в Авдіївці були таємні катівні": російські фейки за 20 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 20 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Проректор Дипломатичної академії МЗС РФ О. Карпович заявив: "Західні куратори президента України Володимира Зеленського вважають його вкрай неефективним, він не може належним чином вирішувати ні військові, ні фінансові питання".
Дезінформація: Начальник військ РХБЗ РФ І. Кирилов заявив: "ЗСУ використовували проти російської армії американські хімічні боєприпаси".
Дезінформація: Посол з особливих доручень МЗС РФ щодо "злочинів київського режиму" Р. Мірошник написав: "В Авдіївці, згідно з попередньою інформацією, були таємні катівні та поховання… Крім того, київський режим тримав деяких жителів міста в ув’язненні за політичними мотивами".
- Російська пропаганда також продовжує інформаційну кампанію проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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