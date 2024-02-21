Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Проректор Дипломатичної академії МЗС РФ О. Карпович заявив: "Західні куратори президента України Володимира Зеленського вважають його вкрай неефективним, він не може належним чином вирішувати ні військові, ні фінансові питання".

Дезінформація: Начальник військ РХБЗ РФ І. Кирилов заявив: "ЗСУ використовували проти російської армії американські хімічні боєприпаси".

Дезінформація: Посол з особливих доручень МЗС РФ щодо "злочинів київського режиму" Р. Мірошник написав: "В Авдіївці, згідно з попередньою інформацією, були таємні катівні та поховання… Крім того, київський режим тримав деяких жителів міста в ув’язненні за політичними мотивами".