"Захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир": Сирський доповів Зеленському щодо Курщини

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Щойно я говорив з головкомом Сирським. Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курщині – по наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир", - йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

За словами президента, Україна тисне на РФ.

"Робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну", - заявив Зеленський.