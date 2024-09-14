"Захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир": Сирський доповів Зеленському щодо Курщини
Ввечері суботи, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили ситуацію в Донецькій і Курській областях
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Щойно я говорив з головкомом Сирським. Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курщині – по наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир", - йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.
За словами президента, Україна тисне на РФ.
"Робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну", - заявив Зеленський.
- 14 вересня підрозділ безпілотних систем Khorne group зі 116-ї окремої механізованої бригади ЗСУ оприлюднив відео руху колони української бронетехніки через кордон РФ у Курській області.
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