"Діряві кордони дірявої країни": ЗСУ показали, як беруть у кліщі росіян на Курщині

Два відповідних відео - довге на 3 хвилини та коротке на 13 секунд - з'явилося на ТГ-каналі підрозділу.

"Два найскромніші штурмові батальйони ЗСУ в супроводі нескромних нас, "Кхорн Груп", здійснюють подвійну пенітрацію Рашки та армії Російської Педерації. Дірява держава з дірявими кордонами", - зазначається у повідомленні.

За оцінкою OSINT-фахівці з War Archive, прорив кордону з опублікованих відео відбувся "південно-західніше селища Новий Путь, південно-східніше села Обухівка та у селі Веселому, Курська область".

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Йдеться про нове місце входження ЗСУ на територію РФ.

Українська армія в Глушковському районі Курщини бере росіян у кліщі



"Зараз наступ відбувається в районі населених пунктів Новий Путь із просуванням у бік Веселого. Це на захід від тієї ділянки, де буквально декілька днів тому велися активні наступальні дії противника. Це вихід у фланг російським підрозділам у Глушківському районі. Просування на декілька кілометрів у цьому напрямку змусить російську армію послабити його тиск на схід", - коментує ситуацію військовий аналітик Еспресо Сергій Згурець.

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