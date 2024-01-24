Захист на всіх напрямках: Україна будує трирівневу лінію оборони, - Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу в Ужгороді за підсумками зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Він також заявив, що Словаччина буде постачати інженерну техніку для будівництва лінії оборони.

"Сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів — це захист на всіх напрямках. Уряд виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати противника, так і просуватися вперед. Ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати в питанні постачання такої техніки з боку Словаччини", - сказав Шмигаль.

Очільник українського уряду зауважив, що словацькі приватні компанії поставлятимуть машини й броньовані ескалатори для розмінування на базі танка Т-72.

"Сьогодні можу сказати, що Словаччина уже ухвалила рішення для постачання двох машин для розмінування "Божена-4", аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Ми надзвичайно вдячні за це" - додав Шмигаль.