Захист на всіх напрямках: Україна будує трирівневу лінію оборони, - Шмигаль
Україна будує трирівневу лінію оборонних рубежів, що слугуватиме захистом на всіх напрямках
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу в Ужгороді за підсумками зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.
Він також заявив, що Словаччина буде постачати інженерну техніку для будівництва лінії оборони.
"Сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів — це захист на всіх напрямках. Уряд виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати противника, так і просуватися вперед. Ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати в питанні постачання такої техніки з боку Словаччини", - сказав Шмигаль.
Очільник українського уряду зауважив, що словацькі приватні компанії поставлятимуть машини й броньовані ескалатори для розмінування на базі танка Т-72.
"Сьогодні можу сказати, що Словаччина уже ухвалила рішення для постачання двох машин для розмінування "Божена-4", аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Ми надзвичайно вдячні за це" - додав Шмигаль.
- 24 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав в Ужгород та провів переговори зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. З-поміж інших домовленостей прем'єри підписали заяву про посилення співпраці країн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе