Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді: що обговорюватимуть

Про це український прем'єр повідомив у телеграм.

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо", - написав Шмигаль.

Зазначається, що на порядку денному прем'єрів обговорення двосторонніх відносин України й Словаччини та підтримка європейських ініціатив.

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - наголосив очільник уряду Украни.