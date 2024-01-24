Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді: що обговорюватимуть
У середу, 24 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав в Ужгород та вже зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем
Про це український прем'єр повідомив у телеграм.
"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо", - написав Шмигаль.
Зазначається, що на порядку денному прем'єрів обговорення двосторонніх відносин України й Словаччини та підтримка європейських ініціатив.
"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - наголосив очільник уряду Украни.
- Напередодні, 18 січня, Денис Шмигаль заявив, що Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility.
- Пізніше повідомлялося, що Фіцо зустрінеться в Ужгороді з українським прем'єром України, аби заявити, що він проти членства України у НАТО.
- 23 січня після чергового ракетного удару по Києву Роберт Фіцо заявив, що в столиці України "немає війни", а життя є "абсолютно нормальним".
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