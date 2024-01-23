Фіцо після ракетного удару по Києву заявив, що в столиці України "немає війни і абсолютно нормальне життя"

Про це пише Reuters.

Журналіст запитав Фіцо напередодні його завтрашнього візиту в Ужгород, чи було б для нього доречно поїхати в Київ. На це прем'єр Словаччини відповів, що в Україні "існує конфлікт, який є локалізованим".

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви несерйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - сказав прем'єр-міністр Словаччини.

За його словами, більш практично зустрітися в Ужгороді, адже українська сторона обрала це місто після того, як Фіцо вперше висловив бажання відвідати Україну.