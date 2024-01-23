Фіцо після ракетного удару по Києву заявив, що в столиці України "немає війни і абсолютно нормальне життя"
23 січня після чергового ракетного удару по Києву прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в столиці України "немає війни", а життя є "абсолютно нормальним"
Про це пише Reuters.
Журналіст запитав Фіцо напередодні його завтрашнього візиту в Ужгород, чи було б для нього доречно поїхати в Київ. На це прем'єр Словаччини відповів, що в Україні "існує конфлікт, який є локалізованим".
"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви несерйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - сказав прем'єр-міністр Словаччини.
За його словами, більш практично зустрітися в Ужгороді, адже українська сторона обрала це місто після того, як Фіцо вперше висловив бажання відвідати Україну.
- 18 січня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що найближчими тижнями Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility.
- 20 січня повідомлялося, Фіцо приїде в Ужгород і заявить, що він проти членства України в НАТО.
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