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Фіцо після ракетного удару по Києву заявив, що в столиці України "немає війни і абсолютно нормальне життя"

23 січня, 2024 вiвторок
19:58
Світ Роберт Фіцо

23 січня після чергового ракетного удару по Києву прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в столиці України "немає війни", а життя є "абсолютно нормальним"

Про це пише Reuters.

Журналіст запитав Фіцо напередодні його завтрашнього візиту в Ужгород, чи було б для нього доречно поїхати в Київ. На це прем'єр Словаччини відповів, що в Україні "існує конфлікт, який є локалізованим".

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви несерйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - сказав прем'єр-міністр Словаччини.

За його словами, більш практично зустрітися в Ужгороді, адже українська сторона обрала це місто після того, як Фіцо вперше висловив бажання відвідати Україну.

  • 18 січня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що найближчими тижнями Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility.
  • 20 січня повідомлялося, Фіцо приїде в Ужгород і заявить, що він проти членства України в НАТО.
Теги:
Україна
Словаччина
Війна з Росією
ракетний удар
Роберт Фіцо
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