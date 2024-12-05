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Захоплення Старих Тернів в районі Курахового викликає запитання, - військовий експерт Снєгирьов

Марина Клюєва
5 грудня, 2024 четвер
12:59
Війна з Росією

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що захоплення Старих Тернів створює передумови для виходу в тил українського угруповання

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Варто говорити про те, що сам факт захоплення Старих Тернів викликає дуже великі запитання. Мовиться про те, що це був серйозний оборонний вузол Сил оборони України, і яким чином захопили окупанти цей населений пункт за добу - у мене відповіді немає. Але виникає стійке відчуття дежавю, це коли, власне, окупанти так само несподівано захопили Новогродівку, а це доволі серйозний був оборонний вузол наших захисників, три шахти. А за дві доби ми здали практично без бою цей населений пункт", - зазначив він. 

Дмитро Снєгирьов також зауважив, що захоплення Старих Тенів зводить до мінімуму можливість активної оборони ЗСУ в Кураховому.

"Тому ці події не можуть не викликати, скажімо, певного занепокоєння, тим більше, що захоплення Старих Тернів створює передумови, власне, для виходу фактично в тил українського угруповання, зосередженого на так званій промці Курахівської ТЕС. І це зводить до мінімуму можливість активної оборони Сил оборони України безпосередньо в самому Кураховому. До того ж варто відзначити, що крім захоплення Старих Тернів окупанти мають стійке просування безпосередньо в самому Кураховому", - сказав він. 

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Також військовий експерт розповів, що ворог просунувся в напрямку села Шевченко, і так створюється загроза виходу на Покровськ.

"Бої тривають відповідно по вулиці Прокоф’єва, вулиці Соборна і захоплено низку багатоповерхівок. Але  варто говорити про те, що окупанти, на жаль, мають просування і в напрямку населеного пункту Шевченко, а це фактично вже передмістя Покровська, відтак створюється загроза вже виходу безпосередньо на Покровськ. І відповідно можливість фланогового маневру із загрозою створення оперативного оточення українських угруповань вже безпосередньо в покровській агломерації", - додав він.

  • Зазначимо, що за даними DeepState 4 грудня ворожі війська просунулися у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Новопустинці та Єлизаветівці Покровського району Донецької області, а також у Часовому Яру Бахмутського району на Донеччині.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Курахове
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