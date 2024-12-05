Захоплення Старих Тернів в районі Курахового викликає запитання, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Варто говорити про те, що сам факт захоплення Старих Тернів викликає дуже великі запитання. Мовиться про те, що це був серйозний оборонний вузол Сил оборони України, і яким чином захопили окупанти цей населений пункт за добу - у мене відповіді немає. Але виникає стійке відчуття дежавю, це коли, власне, окупанти так само несподівано захопили Новогродівку, а це доволі серйозний був оборонний вузол наших захисників, три шахти. А за дві доби ми здали практично без бою цей населений пункт", - зазначив він.

Дмитро Снєгирьов також зауважив, що захоплення Старих Тенів зводить до мінімуму можливість активної оборони ЗСУ в Кураховому.

"Тому ці події не можуть не викликати, скажімо, певного занепокоєння, тим більше, що захоплення Старих Тернів створює передумови, власне, для виходу фактично в тил українського угруповання, зосередженого на так званій промці Курахівської ТЕС. І це зводить до мінімуму можливість активної оборони Сил оборони України безпосередньо в самому Кураховому. До того ж варто відзначити, що крім захоплення Старих Тернів окупанти мають стійке просування безпосередньо в самому Кураховому", - сказав він.

Читайте також: Огляд уламків "Орешника", складний Курахівський напрямок та передача стратегічних бомбардувальників Росії. Колонка Сергія Згурця

Також військовий експерт розповів, що ворог просунувся в напрямку села Шевченко, і так створюється загроза виходу на Покровськ.

"Бої тривають відповідно по вулиці Прокоф’єва, вулиці Соборна і захоплено низку багатоповерхівок. Але варто говорити про те, що окупанти, на жаль, мають просування і в напрямку населеного пункту Шевченко, а це фактично вже передмістя Покровська, відтак створюється загроза вже виходу безпосередньо на Покровськ. І відповідно можливість фланогового маневру із загрозою створення оперативного оточення українських угруповань вже безпосередньо в покровській агломерації", - додав він.