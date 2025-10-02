Запоріжцям треба готуватися: потрібно виїхати на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу, - Андрющенко

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Росіяни намагаються посунути таким чином, щоб максимально докучати місту Запоріжжю та цивільним і влаштувати там терор, порівнянний з тим, що вони влаштували на Херсонщині. Наскільки я знаю, уже почали тренування з евакуації в певних районах міста Запоріжжя. Це означає, що влада Запоріжжя все ж переосмислила своє бачення, бо нещодавно ще казала, що це питання не стоїть на порядку денному", - зазначив Андрющенко.

За словами керівника Центру вивчення окупації, якщо згадати минулий тиждень, коли щодня окупанти завдавали страшних ударів по Запоріжжю всіма доступними засобами - безпілотниками, авіабомбами, балістичними ракетами - то дійсно запоріжцям треба готуватися.

"Я не хочу нагнітати, але радив би тим, хто може виїхати на певний час, перечекати активну фазу цього російського осіннього наступу. Тому що основне завдання росіян дестабілізувати ситуацію через терор цивільного населення Запоріжжя. Це означає постійні обстріли, і це справді загроза. Потрібно щось робити та думати, що можемо запропонувати цивільним, щоб максимально їх убезпечити", - наголосив Андрющенко.