Запорізька область виділила понад 1 млрд грн зі свого оборонного бюджету на закупівлю дронів

Про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на своєму Telegram-каналі.

Кошти підуть на придбання різних типів дронів, включаючи квадрокоптери, гексакоптери, FPV-дрони та комплектуючі.

За словами Федорова, ця сума допоможе забезпечити потреби понад 100 військових підрозділів, що обороняють Запорізький напрямок.

"Для Запорізької області, значна частина якої окупована, це безпрецедентно велика сума. Проте ми не зупиняємося, адже маємо зробити якнайбільше, щоб підтримати наших військових", - зазначив він.