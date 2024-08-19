Заповідника Асканія-Нова більше немає, окупанти його розграбували, - очільник Херсонщини Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські окупанти розграбували заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області, тож його вже фактично не існує
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Прокудін підтвердив інформацію, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника на Херсонщині і знищували його.
"Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув - вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - наголосив очільник ОВА.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський нещодавно також повідомляв, що російські окупанти продовжують вивозити тварин з "Асканії Нової" на територію РФ та тимчасового окупованого Криму.
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