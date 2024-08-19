Заповідника Асканія-Нова більше немає, окупанти його розграбували, - очільник Херсонщини Прокудін

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Прокудін підтвердив інформацію, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника на Херсонщині і знищували його.

"Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув - вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - наголосив очільник ОВА.