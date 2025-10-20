"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни": Зеленський провів розмову з Макроном
У понеділок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном та закликав лідера Франції посилити тиск на Росію
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Говорив з Емманюелем Макроном. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки", - написав Зеленський.
Він додав, що вони обговорили з президентом Франції усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з партнерами.
"Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", - підсумував Зеленський.
- 19 жовтня Володимир Зеленський висловив обережний оптимізм щодо перспектив врегулювання війни з Росією, заявивши, що Україна та міжнародні партнери наблизилися до її можливого завершення.
- Біла Церква
