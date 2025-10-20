Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом

Про це інформує РБК-Україна.

Зеленський підкреслив, що масштаб війни в Україні відрізняється від інших конфліктів у світі.

"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія", - наголосив він.

Президент також нагадав, що українська армія вже понад три роки протистоїть значно потужнішому ворогу, що ускладнює швидке завершення війни. Однак, за словами Зеленського, останнім часом з'явилися передумови для реального просування до миру.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", - підкреслив український лідер.

Він зазначив, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.

"Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України", - закликав президент.

Зеленський додав, що Україна активно використовує цей настрій, посилюючи тиск на Росію як військовими, так і дипломатичними засобами.

"Ми робимо в такому настрої якісь кроки - Tomahawk тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію", - підсумував він.