Трамп ще до кінця не вирішив, чи давати Україні ракети "Томагавк". Зеленський це підтвердив

Анатолій Буряк
20 жовтня, 2025 понедiлок
00:29
Війна з Росією Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)

Станом на вечір 19 жовтня 2025 року за київським часом американський президент Дональд Трамп не мав остаточної відповіді на запит України щодо надання Силам оборони далекобійних крилатих ракет "Томагавк"

Зміст

Про це він сам заявив в інтерв'ю для Fox News. Точно таку ж думку, за підсумками проведених ним у Вашингтоні перемовин, висловив і український президент Володимир Зеленський під час спілкування з NBC. Обидві програми вийшли в етер ввечері 19 жовтня.

Слова Трампа

"Україна просила "Томагавки", і я це обмірковую. Я говорив про це з Путіним - не те щоб він зрадів. Але треба пам'ятати одне: вони й нам потрібні, розумієте? Знаєте, ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрим до Зеленського та України, але ми не можемо, а якщо нам не вистачатиме, я не хочу цього робити. Я не можу наражати США на небезпеку", - виклав свою точку зору Трамп.

Слова Зеленського

Щодо відсутності кінцевої позиції Трампа з даного приводу висловився й Зеленський.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогоднішній день не сказав і "так", - зазначив глава української держави.

Читайте також: Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський

За його словами, без таких ракет як "Томагавк" українським військовим складно протистояти російській агресії.

"Ми використовуємо тисячі далекобійних дронів українського виробництва для ураження військових цілей. Але Росія використовує не тільки дрони іранського виробництва і їхнього власного виробництв, але також ракети російського виробництва і далекобійні ракети північнокорейського виробництва. Це дуже складно - оперувати лише українськими дронами. Нам потрібні далекобійні "Томагавки" і схожа зброя, яку мають США, щоб здійснювати комбіновані атаки, як це робить Росія", - пояснив Зеленський.

Читайте також: Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times

"Я думаю, що Путін боїться, що США нададуть нам ракети "Томагавк". І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо", - підсумував президент України.

  • Перед останньою зустріччю із Зеленським у Вашингтоні американський президент мав телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Попереду у Трампа особиста бесіда з Путіним у Будапешті. Не виключено, що вона пройде у тристоронньому форматі - за участю Зеленського.
