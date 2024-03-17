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Війна з Росією: хроніка
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Засіб ППО, 11 танків і 1160 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні

17 березня, 2024 неділя
07:20
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Окупанти 28 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку, на Сумщині зупинено дві спроби проникнення ДРГ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 430 740 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6790 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 997 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10 634 (+38) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4) од,
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 073 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1723 (+11) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. Так, в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, нашими захисниками зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено 2 штурми позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Росіяни атакували України дронами, ракетами й авіацією: ЗСУ уразили 6 районів скупчення окупантів

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі російські окупанти атакували Україну - залучили 16 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Стара Гута, Рижівка, Попівка, Ямне, Олександрівка, Лугівка Сумської області; Стариця, Липці Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Семенівка, Уманське, Очеретине, Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Макарівка, Велика Новосілка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

  • У ніч з 16 на 17 березня російські терористи атакували Україну "шахедами", зокрема під удар потрапила Одеса.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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