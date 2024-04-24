Заступник голови Бердянської райради розповів, як передають залишені домівки мешканців Бердянська новим "власникам"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Бердянську різного роду маргінали, які свого часу не мали освіти, кваліфікації й досвіду для того, щоб працювати й заробити собі на житло з приходом так званого русского міру стали величезними керівниками й спеціалістами в різних сферах. Вони просто пишуть коменданту заяву про надання житла. Комендант дивиться де порожні квартири й віддає їх", - пояснив Дудукалов.

За словами заступника голови Бердянської районної ради, залишені домівки мешканців Бердянська передають новим "власникам".

"Хто краще попросив, тому й дають житло. Щодо оформлення, то взагалі цим не переймаються. Тобто отримали цей так званий документ від коменданта, і він дає дозвіл на житло. Це найгірше вираження радянщини 1930 - 1940-х років, коли було безправ'я", - додав Дудукалов.