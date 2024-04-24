Заступник голови Бердянської райради розповів, як передають залишені домівки мешканців Бердянська новим "власникам"
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що комендант роздає залишене житло мешканців Бердянська
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У Бердянську різного роду маргінали, які свого часу не мали освіти, кваліфікації й досвіду для того, щоб працювати й заробити собі на житло з приходом так званого русского міру стали величезними керівниками й спеціалістами в різних сферах. Вони просто пишуть коменданту заяву про надання житла. Комендант дивиться де порожні квартири й віддає їх", - пояснив Дудукалов.
За словами заступника голови Бердянської районної ради, залишені домівки мешканців Бердянська передають новим "власникам".
"Хто краще попросив, тому й дають житло. Щодо оформлення, то взагалі цим не переймаються. Тобто отримали цей так званий документ від коменданта, і він дає дозвіл на житло. Це найгірше вираження радянщини 1930 - 1940-х років, коли було безправ'я", - додав Дудукалов.
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