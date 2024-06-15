Завдання Путіна зараз – зачепитися за якусь "почесну нічию" і продати це своєму населенню, - Піонтковський

"Зараз у Путіна таке завдання: він уже зрозумів, що йому не бути володарем світу і що йому тепер треба втриматися при владі в країні, що програла війну. Його завдання зараз – зачепитися за якусь "почесну нічию", яку він зможе продати своєму населенню. Ця почесна нічия – план, до якого примушували Україну весь час, так званий корейський варіант. Ось подивіться, як чудово: Північна Корея, Південна Корея, війну зупинили, Північна Корея залишилася диктаторським режимом, Південна за 50 років стала чудовою державою. Але на це Україна ніколи не погодиться", - зазначив він.

Зараз відбувається гра. Путін розуміє, що залишилося зовсім небагато часу, коли Захід наважиться на вирішальний крок: "Я пропоную це в кожному своєму виступі останні три місяці – стерти останню червону лінію. Вона полягає в тому, що за штурвалами західних літаків мають бути винятково українські пілоти. Немає такої кількості українських пілотів, яких підготували на Заході. Сто, а краще двісті літаків у небі України визначать результат війни за кілька тижнів, тому що з їх допомогою Україна викине остаточно російське угруповання з Криму, що спричинить політичний колапс режиму", - розповів Піонтковський.

За його словами, Франція з кожною заявою Макрона наближає до цього.

"Він зробив дві заяви під час нормандської зустрічі. Перша - Франція надає «міражі». Друга – Франція надає технічних радників, інструкторів", - додав політолог.