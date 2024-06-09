Франція запросила близько 10 країн приєднатися до коаліції іноземних інструкторів в Україні, - Welt

Про це повідомляє Welt, передає РБК-Україна.

Минулого тижня листи надіслали країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США.

Європейські дипломати кажуть, що президент Франції Емманюель Макрон намагається просунути ідею навчання військових на території України у рамках існуючої місії EUMAM, проте для цього потрібно змінити мандат місії.

Зазначається, що дипломати ЄС говорять, що є вагомі підстави навчати бійців ЗСУ на території України. Військові були б пристосованіші і їм не потрібно було б їхати за кордон для навчання.