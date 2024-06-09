Франція запросила близько 10 країн приєднатися до коаліції іноземних інструкторів в Україні, - Welt
Очільник генштабу Франції Тьєррі Бюркар направив листи до близько 10 країн з пропозицією приєднатися до багатонаціональної коаліції іноземних інструкторів в Україні
Про це повідомляє Welt, передає РБК-Україна.
Минулого тижня листи надіслали країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США.
Європейські дипломати кажуть, що президент Франції Емманюель Макрон намагається просунути ідею навчання військових на території України у рамках існуючої місії EUMAM, проте для цього потрібно змінити мандат місії.
Зазначається, що дипломати ЄС говорять, що є вагомі підстави навчати бійців ЗСУ на території України. Військові були б пристосованіші і їм не потрібно було б їхати за кордон для навчання.
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- 30 травня повідомлялось, що Франція може оголосити про відправку своїх військових інструкторів до України під час візиту до країни президента Володимира Зеленського.
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