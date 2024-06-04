Завдяки знищенню С-300/400 поблизу Білгорода росіянам стане складніше бити по Харкову, - військовий експерт Притула

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я спостерігав, як учора знищили С-300/400, що стояли десь за Білгородом і, певно, з того комплексу вони пускали ракети по Харкову. Я думаю, що це вже їх зупинить, бо основним знаряддям руйнування Харкова якраз були зенітні ракети С-300, яких у них багато, але старих ракет. Вони найперше проєктуватись із варіантом стрільби в режимі "земля - земля", відповідно вони їх застосовують - точність невелика, але для того, щоб тероризувати населення вони підходять", - наголосив Притула.

Військовий експерт переконаний, що після знищення зенітно-ракетних комплексів тактика ворога зміниться.

"Одна справа - їхнє бажання знищити Харків, а інша справа - це ж реальність, яка склалася. Реальність така, що тепер буде досить важко завдяки західній високотехнологічній зброї їм щось робити з Харковом, тому що вони не зможуть підтягнути ні трьохсоті, ні чотирьохсоті комплекси, вони не зможуть підтягнути пускові установки, у них залишиться тільки один варіант дій - це шахеди й крилаті ракети, які теж, до речі, виготовляли у Харкові", - полковник запасу СБУ.

Що передувало

3 червня стало відомо, що у Білгородській області РФ було завдано удар по батареї зенітно-ракетних комплексів С-300/400.

В Інституті вивчення війни зазначають, що ураження сталося в полі на схід від Кисельова та на північ від Білгорода. Російська система С-300/400 розташовувалася приблизно за 60 км від лінії фронту і більш ніж за 80 км від Харкова. Водночас пропагандисти відразу ж заявили, що техніку протиповітряної оборони було знищено за допомогою американської реактивної артилерійської системи M142 HIMARS.

Наразі українські офіційні особи не коментували ситуацію.

Український журналіст і військовий експерт Сергій Згурець проаналізував, що скасування заборони на удари західною зброєю по РФ вже дало перші результати.