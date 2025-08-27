Завершення війни може обернутись катастрофою для Росії, - економіст Ус

Про це в етері Еспресо розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус

"Вічного нічого не буває. І всі ці витрати Росії на війну теж мають свою межу. Саме тому там почали скорочувати виплати військовим. Ці виплати постійно зростали, це були шалені кошти. Якщо раніше у 2023-2024 роках економічні представники у Росії говорили, що з цими витратами потрібно щось подумати, то вже зараз голова “ВТБ” Костін прямо говорить, що РФ потрібно скорочувати військові витрати. Бо серед іншого до військових витрат відноситься велика зарплата тим, хто йде воювати проти України", - пояснив Ус.

Економіст також додав, що ресурси Росії для продовження агресивної війни проти України також поступово вичерпуються.

"Якщо просто змоделювати ситуацію, завершується війна і що це означатиме для тих росіян, які за шалені гроші пішли на війну. Це означатиме, що ці люди повинні повернутись додому на зарплати 10-15 разів нижчі, ніж вони отримують зараз. Варто нагадати, що це люди зі зброєю і досвідом користування нею. Це класична революційна ситуація. Тобто, небезпека переведення економіки на військові рейки в Росії полягає в тому, що вони не можуть зупинитись. Бо якщо вони зупиняться, то отримають революцію у своїй країні. Фактично, завершення війни може мати катастрофічні наслідки для Росії. Принаймні, за владу в країні. Втім, ресурси також не безмежні й вони також вичерпуються", - додав він.