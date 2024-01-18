Заяви Медведєва щодо ліквідації України показують, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах, - ISW
Заява заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо ліквідації української державності свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Києвом
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що у середу, 17 січня, Медведєв вкотре заявив, що ліквідація української державності та незалежності залишається однією з основних військових цілей Росії.
За його словами, наявність "незалежної держави на історичних російських територіях" є постійним приводом для відновлення бойових дій і що саме існування України як незалежної держави є "смертельно небезпечним" для українців.
Медведєв також стверджував, що незалежна Україна ніколи не буде легітимною державою, незалежно від того, хто очолює уряд, і що майбутній конфлікт за українську територію неминучий, незалежно від того, буде це новий конфлікт чи продовження нинішньої російської війни в Україні.
"Заява Медведєва від 17 січня є одним із багатьох останніх сигналів від високопосадовців Росії, включаючи президента Володимира Путіна, про те, що Путін і Кремль не зацікавлені в добросовісних переговорах з Україною, і що максималістські цілі війни Путіна в Україні залишаються незмінними", - вважають аналітики.
- Учора Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній.
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