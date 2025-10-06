Заявою про супутники ми нагадуємо США, що війна з Китаєм уже йде, - політтехнолог Загородній
Україна нагадує США, що поки готуєтесь до війни з Китаєм, то війна з Китаєм вже йде і вона йде на нашій території
Про це в ефірі Еспресо сказав політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.
"По-перше, ми ніяк не можемо це проконтролювати. Це раз. Було воно чи не було? Чи можливо таке? Можливо. Я вважаю, що це заява більше політичний характер має для нагадування США, що ми, що Україна воює проти Китаю вже зараз. І що ми є союзниками", - заявив він.
Загородній зауважив, що протягом пів року було три таких події, які пов'язані з Китаєм.
"Спочатку українці знайшли полонених китайських, які воювали в рядах російської армії, що дозволяло це активно показувати, демонструвати в першу чергу для американців. Далі були знайдені шпигуни, які цікавились українськими розробками, працюючими розробками, ось, а далі такі от заяви", - наголосив політолог.
На його думку, це така робота в першу чергу на Вашингтон.
"Для того, щоб постійно їм нагадувати, що ми є союзниками, і що коли ви готуєтесь до війни з Китаєм, то війна з Китаєм вже йде і вона йде на території України. Так що я вважаю, що це більше політична заява", - підсумував Загородній.
- 5 жовтня стало відомо, що під час масованого ракетно-дронового удару РФ 5 жовтня над Львовом зафіксували 9 польотів щонайменше трьох китайських нібито розвідувальних супутників.
