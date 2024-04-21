Збитки довкіллю України внаслідок російської агресії сягнули 2,4 трлн грн
Міністр довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що збитки довкіллю, завдані російською агресією проти України, вже становлять 2,4 трильйона грн
Про це він розповів в інтерв'ю національному телемарафону.
За словами міністра, в Україні зафіксували 4200 випадків злочинів проти навколишнього середовища, деякі з них - це випадки екоциду, зокрема і підрив греблі Каховської ГЕС.
Щодо ударів по українських енергооб'єктах Стрілець зазначив, що це однаково негативно впливає як на інфраструктуру та життя людей, так і на довкілля.
Також посадовець розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Державна екологічна інспекція працює в режимі 24/7. Вона застосовує нові методики у своїй роботі та фіксує збитки довкіллю.
"Наша основна мета - зафіксувати кожен випадок злочину проти довкілля, покласти ці цифри в загальний кошик збитків, щоб надалі екологічна складова була включена в репарації", - наголосив Стрілець.
Він також зазначив, що в нещодавно створений Міжнародний реєстр збитків також включили екологічну складову. За словами Стрільця, наразі обрахунок завданої довкіллю шкоди не ідеальний, однак він запевнив, що це питання постійно вдосконалюється.
- Станом на січень 2024 року суму збитків українському довкіллю оцінювали у понад 56 млрд євро. Україна буде вимагати від країни-агресорки компенсації.
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