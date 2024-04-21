Збитки довкіллю України внаслідок російської агресії сягнули 2,4 трлн грн

Про це він розповів в інтерв'ю національному телемарафону.

За словами міністра, в Україні зафіксували 4200 випадків злочинів проти навколишнього середовища, деякі з них - це випадки екоциду, зокрема і підрив греблі Каховської ГЕС.

Щодо ударів по українських енергооб'єктах Стрілець зазначив, що це однаково негативно впливає як на інфраструктуру та життя людей, так і на довкілля.

Також посадовець розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Державна екологічна інспекція працює в режимі 24/7. Вона застосовує нові методики у своїй роботі та фіксує збитки довкіллю.

"Наша основна мета - зафіксувати кожен випадок злочину проти довкілля, покласти ці цифри в загальний кошик збитків, щоб надалі екологічна складова була включена в репарації", - наголосив Стрілець.

Він також зазначив, що в нещодавно створений Міжнародний реєстр збитків також включили екологічну складову. За словами Стрільця, наразі обрахунок завданої довкіллю шкоди не ідеальний, однак він запевнив, що це питання постійно вдосконалюється.