Збив літак – відпочинеш 5 днів: уряд затвердив додаткові відпустки військовим за знищену ворожу техніку

Відповідну постанові № 585 уряд ухвалив 21 травня.

У документі зазначено, що таку відпустку надають військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надають відпустку такої тривалості:

військовий корабель – п’ять календарних днів;

військовий літак – п’ять календарних днів;

зенітно-ракетний комплекс – чотири календарних дні;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – три календарних дні;

військовий вертоліт – чотири календарних дні;

танк – три календарних дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – три календарні дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі – два календарні дні;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – чотири календарні дні;

засіб контрбатарейної боротьби – два календарних дні;

засіб радіоелектронної боротьби – два календарних дні;

легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) – один календарний день;

середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) – два календарні дні;

важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кілограмів) – три календарні дні;

крилата або балістична ракета – три календарні дні;

комплекс дальнього візуального спостереження – чотири календарні дні;

засоби радіоелектронної розвідки – два календарні дні.

За рішенням командира військової частини (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ) відпустку також можуть надавати іншим військовослужбовцям (не більше ніж трьом), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

У документі також уточнюють, що загальна тривалість такої додаткової відпустки не має перевищувати 15 календарних днів на рік, її можуть надавати протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більш ніж дві доби в один кінець, за умови одночасної відсутності не більш ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Відпустку надають зі збереженням грошового забезпечення.