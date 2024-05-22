Збив літак – відпочинеш 5 днів: уряд затвердив додаткові відпустки військовим за знищену ворожу техніку
Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання додаткової відпустки військовослужбовцям за знищену військову техніку ворога
Відповідну постанові № 585 уряд ухвалив 21 травня.
У документі зазначено, що таку відпустку надають військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі та стримування збройної агресії РФ.
За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надають відпустку такої тривалості:
- військовий корабель – п’ять календарних днів;
- військовий літак – п’ять календарних днів;
- зенітно-ракетний комплекс – чотири календарних дні;
- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – три календарних дні;
- військовий вертоліт – чотири календарних дні;
- танк – три календарних дні;
- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – три календарні дні;
- інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі – два календарні дні;
- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – чотири календарні дні;
- засіб контрбатарейної боротьби – два календарних дні;
- засіб радіоелектронної боротьби – два календарних дні;
- легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) – один календарний день;
- середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) – два календарні дні;
- важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кілограмів) – три календарні дні;
- крилата або балістична ракета – три календарні дні;
- комплекс дальнього візуального спостереження – чотири календарні дні;
- засоби радіоелектронної розвідки – два календарні дні.
За рішенням командира військової частини (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ) відпустку також можуть надавати іншим військовослужбовцям (не більше ніж трьом), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.
У документі також уточнюють, що загальна тривалість такої додаткової відпустки не має перевищувати 15 календарних днів на рік, її можуть надавати протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більш ніж дві доби в один кінець, за умови одночасної відсутності не більш ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Відпустку надають зі збереженням грошового забезпечення.
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