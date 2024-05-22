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Збив літак – відпочинеш 5 днів: уряд затвердив додаткові відпустки військовим за знищену ворожу техніку

22 травня, 2024 середа
18:11
Війна з Росією ворожий Су-34

Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання додаткової відпустки військовослужбовцям за знищену військову техніку ворога

Зміст

Відповідну постанові № 585 уряд ухвалив 21 травня.

У документі зазначено, що таку відпустку надають військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах  забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі та стримування збройної агресії РФ. 

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надають відпустку такої тривалості:

  • військовий корабель – п’ять календарних днів;
  • військовий літак – п’ять календарних днів;
  • зенітно-ракетний комплекс – чотири календарних дні;
  • самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – три календарних дні;
  • військовий вертоліт – чотири календарних дні;
  • танк – три календарних дні;
  • бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – три календарні дні;
  • інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі – два календарні дні;
  • радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – чотири календарні дні;
  • засіб контрбатарейної боротьби – два календарних дні;
  • засіб радіоелектронної боротьби – два календарних дні;
  • легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) – один календарний день;
  • середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) – два календарні дні;
  • важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кілограмів) – три календарні дні;
  • крилата або балістична ракета – три календарні дні;
  • комплекс дальнього візуального спостереження – чотири календарні дні;
  • засоби радіоелектронної розвідки – два календарні дні. 

За рішенням командира військової частини (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ) відпустку також можуть надавати іншим військовослужбовцям (не більше ніж трьом), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

У документі також уточнюють, що загальна тривалість такої додаткової відпустки не має перевищувати 15 календарних днів на рік, її можуть надавати протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більш ніж дві доби в один кінець, за умови одночасної відсутності не більш ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Відпустку надають зі збереженням грошового забезпечення.

  • Від 24 лютого 2022 року до 22 травня 2024-го Росія втратила в Україні близько 496 370 військових, 7611 танків, 14 721 бойову броньовану машину, 12 820 артилерійських систем, 812 засобів ППО, 354 літаки. 
  • У Севастополі в ніч на 19 травня ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон"
Теги:
Кабмін
військові
ЗСУ
Військові новини
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