Здаються через мороз: на Куп'янському напрямку Сили оборони взяли у полон до 10 окупантів

Про це розповів начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов у етері телемарафону.

"Протягом минулого тижня були випадки взяття у полон ворога. До десяти військовослужбовців на Куп'янському напрямку, точно цифру зараз не скажу", - сказав Шевцов.

Він уточнив, що йдеться про добровільну здачу та, переважно, захоплення в полон. За його словами, російські військові здаються в полон через холод та відсутність обігріву на позиціях.

"Взагалі, по спілкуванню з полоненими, вони дійсно кажуть, що морально-психологічний стан у них не зовсім потужний, і зазвичай, їх насильно затягують в армію. Інші кажуть, що йшли на війну лише заради грошей", - розповів речник.