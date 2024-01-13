Здаються через мороз: на Куп'янському напрямку Сили оборони взяли у полон до 10 окупантів
Минулого тижня на Куп'янському напрямку Сили оборони України взяли у полон до 10 російських окупантів: вони здаються через холод
Про це розповів начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов у етері телемарафону.
"Протягом минулого тижня були випадки взяття у полон ворога. До десяти військовослужбовців на Куп'янському напрямку, точно цифру зараз не скажу", - сказав Шевцов.
Він уточнив, що йдеться про добровільну здачу та, переважно, захоплення в полон. За його словами, російські військові здаються в полон через холод та відсутність обігріву на позиціях.
"Взагалі, по спілкуванню з полоненими, вони дійсно кажуть, що морально-психологічний стан у них не зовсім потужний, і зазвичай, їх насильно затягують в армію. Інші кажуть, що йшли на війну лише заради грошей", - розповів речник.
- Раніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що на фронті зростає кількість російських військовослужбовців, які відмовляються йти у наступ і натомість здаються у полон. Вище командування РФ погрожує розстрілами та здійснює фізичне насилля над окупантами.
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