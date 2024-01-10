Окупанти відмовляються йти у наступ, тікають та здаються в полон, - речник ЗСУ Штупун

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно близько 40 окупантів самовільно покинули окопи та намагалися втекти зі зброєю в бік Криму. Тобто, йдеться про цілий взвод армії РФ. Була інформація, що їх виловлюють і намагаються повернути назад", - повідомив він.

Через те, що окупанти відмовляються йти в наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії. Вони залякують військових, погрожують розстрілами та проводять фізичне насилля, зазначив речник ЗСУ.

"Так вони стимулюють окупантів до проведення штурмових дій. Вони принижують їх як морально, так і фізично. Свіжомобілізовані, які тільки потрапили на фронт, ще не бачили тих жахіть і нічого не розуміють. Тому відмовляються йти у наступ ті, що вже були на штурмах, вижили якимось чином, але повертатись туди знову їм страшно", - розповів Штупун.

За його словами, окупанти відмовляються йти в наступ через похолодання та санітарні умови на фронті.

"Вони погоджуються стояти в обороні, але йти в наступ, проводити штурмові дії не хочуть. Адже, навіть незначне поранення при морозах і нинішньому рівні польової медицини РФ, завершується в більшості випадків смертю", - зазначив Штупун.

Впродовж чотирьох днів 30 осіб здалися у полон. Сам процес завжди відбувається по-різному, каже речник ЗСУ.

"Інколи це залишки штурмових груп. Наприклад, йде група з 10 людей, 7 з яких загинуло, а інші йдуть за квадрокоптерами до наших позицій. Оператори БПЛА їх ведуть, щоб вони здавалися в полон. Інколи наші розвідувальні групи або штурмові підрозділи захоплюють зненацька на деяких позиціях. Деякі виходять за домовленістю по програмі "Хочу жити", але в основному росіяни здаються в бою", - повідомив він.