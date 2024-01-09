На Таврійському напрямку за три дні Сили оборони взяли у полон майже 30 окупантів, - Тарнавський
Сили оборони України на Таврійському напрямку впродовж трьох днів взяли у полон майже 30 російських окупантів
Про це заявив командувач ОСУ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, на Таврійському напрямку упродовж 8 січня авіаударів не було. Водночас ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.
Втрати російської армії за минулу добу склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки, а саме 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БПЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.
Тарнавський додав, що українські захисники тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
- Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень між російськими окупантами й українськими захисниками. Збройні Сили відбили 58 ворожих атак і ліквідували ще 820 окупантів.
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