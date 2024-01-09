На Таврійському напрямку за три дні Сили оборони взяли у полон майже 30 окупантів, - Тарнавський

Про це заявив командувач ОСУ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, на Таврійському напрямку упродовж 8 січня авіаударів не було. Водночас ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.

Втрати російської армії за минулу добу склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки, а саме 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БПЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.

Тарнавський додав, що українські захисники тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.