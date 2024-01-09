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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

Армія РФ за добу втратила 18 крилатих ракет, 5 танків і 820 військових, - Генштаб

9 січня, 2024 вiвторок
07:50
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень між російськими окупантами й українськими захисниками. Збройні Сили відбили 58 ворожих атак і ліквідували ще 820 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 09.01.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 365 990 (+820) осіб.
  • танків ‒ 6036 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 203 (+9) од.
  • артилерійських систем – 8672 (+6) од.
  • РСЗВ – 954 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 638 (+0) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1) од.
  • крилаті ракети ‒ 1805 (+18) од.
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 552 (+10) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1333 (+5) од.

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили 58 штурмів, найбільше - на Авдіївському та Херсонському напрямках

Так, за даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти атакували Україну ракетами й авіацією: ЗСУ уразити склади боєприпасів росіян

Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Новоселівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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