"Здоров’я та життя під загрозою": член Меджлісу Барієв поінформував ООН про порушення прав корінних народів України

Про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, голова управління зовнішніх зв'язків і правозахисної діяльності Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

Під час виступу на 23-й сесії Постійного форуму з питань корінних народів він нагадав, що протягом 240 років корінні народи України переслідувалися та винищувалися, знищувалися їх культурна спадщина, мова, культура, топоніми.

Барієв наголосив, що через війну Росії проти України систематично порушуються Декларація ООН про права корінних народів та Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, не виконуються Цілі сталого розвитку.

Зокрема, здоров’я та життя корінних народів під загрозою, десятки тисяч корінних чоловіків змушені залишати свої землі через примусову мобілізацію до російської армії; тисячі дітей були примусово вивезені до Росії для асиміляції, щодо цього вже є рішення Міжнародного кримінального суду.

За його словами, було розграбовано та вивезено до Росії предмети матеріальної культурної спадщини корінних народів, наприклад, із Мелітопольського музею вилучено скіфське золото, у Криму проводяться незаконні розкопки.

Він також зазначив, що через окупацію території та військову агресію РФ "страждає Мати-земля, знищується природа, заміновані тисячі гектарів землі, вириті тисячі кілометрів траншей уздовж узбережжя Криму".

"Представницький орган корінного народу Меджліс кримськотатарського народу був заборонений Росією в 2016 році, проти його членів порушені кримінальні справи, а заступник голови Меджлісу Наріман Джелял перебуває у в'язниці. У 2024 році Росія визнала Кримськотатарський Ресурсний Центр небажаною організацією", - зазначив він.

Барієв закликав Росію припинити війну і вивести свою армію з території України.

"Ми розробили рекомендації щодо деокупації та реінтеграції Криму та запрошуємо до їх обговорення експертів з корінних народів і країн-членів ООН", - додав він.