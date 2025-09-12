Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"На 800 шахедів на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів (перехоплювачів) українських. Хоча б 500. Бо є і інша зброя, якою ми збиваємо шахеди", – сказав Зеленський, додавши, що один перехоплювач коштує 3 тис. євро.

Президент підкреслив, що в Росію потрібно відправляти тисячу дронів, аби вона не могла атакувати 800 БПЛА Україну. За його словами, Київ відповідає на запуски Москви, однак у 10 разів менше.

"Ми збиваємо шахеди інтерсепторами. Вони вже реактивні, двигуни у нових дронів. Нам потрібні тепер вже нові інтерсептори, швидкі. Завтра вони (росіяни, – ред.) знайдуть іншу зброю. Ми повинні відповідати дзеркально", – заявив Зеленський.