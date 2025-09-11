Шмигаль: Україна має виробляти щомісяця 400 тис. БПЛА, аби конкурувати з РФ
Очільник міноборони Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібно виробляти 400 тис. ударних дронів щомісяця, аби конкурувати з росіянами
Про це він розповів в інтервʼю The Times.
"Ця нова війна – це абсолютно інший вид війни", – сказав Шмигаль, акцентувавши, що Москва щодня атакує Україну сотнями безпілотників.
Міністр також додав, що і українці, і росіяни використовують дрони, які можуть знищувати супротивників без прямої участі оператора.
За словами Шмигаля, Київ може створювати нові зразки озброєння у співпраці з Європою, а потім – випробовувати їх на полі бою.
- Протягом серпня 2025 року українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили припадає на дрони-камікадзе та ударні бомбери.
- Біла Церква
