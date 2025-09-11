Шмигаль: Україна має виробляти щомісяця 400 тис. БПЛА, аби конкурувати з РФ

Про це він розповів в інтервʼю The Times.

"Ця нова війна – це абсолютно інший вид війни", – сказав Шмигаль, акцентувавши, що Москва щодня атакує Україну сотнями безпілотників.

Міністр також додав, що і українці, і росіяни використовують дрони, які можуть знищувати супротивників без прямої участі оператора.

За словами Шмигаля, Київ може створювати нові зразки озброєння у співпраці з Європою, а потім – випробовувати їх на полі бою.