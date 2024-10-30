Зеленський анонсував "Рамштайн", який пройде найближчими тижнями
У середу, 30 жовтня, президент Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн", яка пройде у найближчі тижні
Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні після повернення в Україну.
"Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема, нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим. Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо", - йдеться у зверненні.
За словами президента України, дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю.
"І щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими", - додав Зеленський.
- 8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
- Після цього засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували.
- 16 жовтня повідомлялось, що наступна зустріч лідерів країн у форматі "Рамштайн" відбудеться в листопаді у віртуальному форматі.
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