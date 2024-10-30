Зеленський анонсував "Рамштайн", який пройде найближчими тижнями

Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні після повернення в Україну.

"Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема, нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим. Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо", - йдеться у зверненні.

За словами президента України, дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю.

"І щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими", - додав Зеленський.