Зеленський говорив про блекаут у Москві, одна з версій Tomahawk може коротити електромережі у цілих містах, - американіст Довгополий

Про це розповів кандидат історичних наук, американіст, співробітник ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий в етері Еспресо.

"Я вперше за декілька місяців оптимістично налаштований саме через таку секретність, через таку інтенсивність контактів. Мені здається, що щось нарешті почало матеріальне відбуватися. Ще не повністю, невідомо, що воно буде. Усі розмови про Tomahawk, ну, про це треба розмовляти, але мені здається, що поза Tomahawk можливі якісь варіанти допомоги Україні. І я б сказав, що будуть перемовини зосереджені на платформах, навіть не на Tomahawk, а на платформах. Що можна надати, щоб Україна могла насправді практично використовувати ці Tomahawk? По-перше, які Tomahawk? Зеленський пару тижнів тому зробив заяву про можливість блекаутів у Москві. Tomahawk, одна з його версій, ще досі секретна, але яка використовувалася ще з 93 року, має властивість вимикати, коротити електричні мережі у цілих містах. Нас би дуже цікавила саме ця версія", - зазначив він.

Дмитро Довгополий вважає, що під час зустрічі президентів США та України буде обговорюватись військовий блок питань, тобто можливість надання далекобійних ракет та те, що було напрацьовано Стівом Віткоффом.

"Якщо вважати, що кількість пускових установок обмежена, то ці ракети мають бути з максимальною ефективністю і вирубити світло в усій Москві - кращої ефективності не можна вигадати. Тут є елемент секретності. Чи нам передадуть цю технологію, чи нам дозволять, не дозволять, але це побачимо. По-друге, чим можуть доповнюватися Tomahawk? Ну, зараз з'явився аналог Tomahawk, це так звана крилата ракета Barracuda-500. Її вже поставили на потік достатньо масово. Вона трохи менший має радіус, під 1000 кілометрів. І в неї боєзаряд не такий великий. Але вона вдвічі, якщо не втричі дешевша. То це може бути. Інші типи ракети від, скажімо, GA-SSMR Extended Range подовженого радіусу дії суті. Також ця зброя вона не обговорюється, але згадувалися в американських медіа, що це можливо. І от мені здається, що буде це військовий блок питань. А по-друге, активно працював Віткофф. І мені здається, що те, що напрацював Віткофф, може бути також обговорюване", - додав він.