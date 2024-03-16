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"Зеленський грабує армію та відправляє людей на забій": російські фейки й маніпуляції за 15 березня

16 березня, 2024 субота
00:07
Війна з Росією на фото Володимир Зеленський біля телефону

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 15 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Колаборант і зрадник Рогов заявив: "Зеленського ненавидять, він грабує армію, відправляє людей на забій, приймає ідіотські рішення щодо проведення військових дій".

Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" із посиланням на офіційний сайт уряду Канади оприлюднив фейкове повідомлення: "Україна відправить своїх жінок на розмінування".

Маніпуляція: Російський пропагандист Куликов заявив: "Маріуполь практично відновлено. І практично живе повноцінним життям".

  • Російська пропаганда також вигадала фейк, що в Україні нібито продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Маріуполь
Володимир Зеленський
Канада
ЗСУ
окуповані території
окупанти
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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