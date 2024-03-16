"Зеленський грабує армію та відправляє людей на забій": російські фейки й маніпуляції за 15 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Колаборант і зрадник Рогов заявив: "Зеленського ненавидять, він грабує армію, відправляє людей на забій, приймає ідіотські рішення щодо проведення військових дій".

Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" із посиланням на офіційний сайт уряду Канади оприлюднив фейкове повідомлення: "Україна відправить своїх жінок на розмінування".

Маніпуляція: Російський пропагандист Куликов заявив: "Маріуполь практично відновлено. І практично живе повноцінним життям".