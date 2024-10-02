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Зеленський і керівник Служби зовнішньої розвідки обговорили роботу щодо "надзвичайно чутливої інформації"

Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
20:39
Війна з Росією Володимир Зеленський

У середу, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком

Зміст

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Перше – доповідь керівника зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи стосовно надзвичайно чутливої інформації, яку здобувають наші українські розвідники. Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях ми готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для "Рамштайну" – військові, Офіс, дипломати – усе, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – усе це забезпечимо. З іншого боку, працюємо й щодо тих намірів, які має ворог", - сказав президент України.

За словами Зеленського, Україна готується протидіяти, і саме так, як буде найкорисніше для захисту нашої держави і людей.

"Уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію. Дуже потребуємо цієї рішучості від партнерів. Далекобійності", - наголосив президент.

  • 2 жовтня президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підписав укази щодо кадрових змін у Службі зовнішньої розвідки.
Теги:
Відео
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Україна
Росія
Володимир Зеленський
Донеччина
Військові новини
Олександр Сирський
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