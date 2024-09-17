Зеленський і командування ПС знайшли рішення, щоб збільшити кількість F-16 в Україні

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 17 вересня.

За словами президента, військове керівництво розуміє кроки, які потрібні для збільшення кількості F-16.

"Провів нараду щодо нашого флоту F-16. Разом із командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені", - йдеться у заяві.