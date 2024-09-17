Зеленський і командування ПС знайшли рішення, щоб збільшити кількість F-16 в Україні
У вівторок, 17 вересня, президент Володимир Зеленський на нараді з командуванням Повітряних сил обговорили розширення кількості винищувачів F-16
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 17 вересня.
За словами президента, військове керівництво розуміє кроки, які потрібні для збільшення кількості F-16.
"Провів нараду щодо нашого флоту F-16. Разом із командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені", - йдеться у заяві.
- Володимир Зеленський 13 вересня обговорив з міністром оборони Данії Трольсом Пульсеном різні аспекти взаємодії держав, зокрема винищувачі F-16, у межах ХХ зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
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