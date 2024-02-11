Зеленський назвав кількість "шахедів", яку збили від початку 2024 року
У неділю, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили ППО з початку 2024 року знищили щонайменше 359 ворожих "шахедів"
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Від початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів". Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита - це буквально порятунок життів", - сказав президент.
Він також подякував кожному українському воїну, який щодоби рятує інфраструктуру та мирних жителів.
Крім цього, Зеленський наголосив, що пріоритетом у 2024 році залишається посилення ефективності мобільних вогневих груп і щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ.
- У ніч на неділю, 11 лютого, російські окупанти завдали удару по Україні 45 ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Підрозділам Повітряних сил вдалося знищити 40 ворожих "шахедів".
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