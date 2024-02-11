Зеленський назвав кількість "шахедів", яку збили від початку 2024 року

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Від початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів". Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита - це буквально порятунок життів", - сказав президент.

Він також подякував кожному українському воїну, який щодоби рятує інфраструктуру та мирних жителів.

Крім цього, Зеленський наголосив, що пріоритетом у 2024 році залишається посилення ефективності мобільних вогневих груп і щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ.